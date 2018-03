Heidelberg. (pol/gun) Die Serie von Autoaufbrüchen im Stadtteil Kirchheim vom Anfang der Woche ist offenbar aufgeklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen, bei dem Diebesgut aus den geknackten Autos gefunden wurde. Außerdem wird ihm Ladendiebstahl vorgeworfen.

Der mutmaßliche Täter soll sich am Dienstag und Mittwoch mit einem bisher unbekannten Komplizen an mindestens sechs Fahrzeugen zu schaffen gemacht und Wertgegenstände gestohlen haben. Außerdem soll er laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr Getränke im Wert von 11 Euro aus einem Supermarkt in der Kurfürstenanlage geklaut haben.

Bei der anschließenden Festnahme fanden die Beamten auch die Beute aus den geknackten Autos sowie den Hammer, mit dem vermutlich die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen worden waren. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen und vollstreckt.