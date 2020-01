Heidelberg. (pol/rl) Beinahe von einem Kleinbus erfasst wurden mehrere Fußgänger in der Nähe der Haltestelle Albert-Fritz-Straße am Montagabend. Hier wollte laut Polizeibericht eine Familie gegen 19.15 Uhr an der Haltestelle die Schwetzinger Straße überqueren. Die beiden Erwachsenen warteten mit ihrem Kinderwagen, bis die Fußgängerampel auf Grün sprang und gingen dann über die Straße.

Als sie sich in der Mitte der Fahrbahn befanden, soll ein Kleinbus aus Richtung Messplatz in die Straße eingebogen sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Vater reagierte geistesgegenwärtig und zog seine Frau und das Kind im letzten Moment zurück. Hätte er das nicht getan, wären sie wohl von dem Kleinbus erfasst worden.

Der Vater rief ihm noch hinterher. Nach einigen Metern, hielt der Kleinbusses-Fahrer an. Als der Vater mit ihm das Gespräch suchen wollte, drehte er das Fenster hoch und fuhr davon.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der 06221/34180 an die Ermittler zu wenden.