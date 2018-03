Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Ein 79-Jähriger war am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr mit seinem BMW auf der Mozartstraße unterwegs. Doch die Fahrt endete nicht am Ziel, sondern an der Wand. Und zwar gleich doppelt, wie die Polizei mitteilt.

Beim Versuch, sein Fahrzeug am Straßenrand zu parken, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich gegen eine angrenzende Grundstücksmauer.

Anschließend setzte er seinen Weg über den Kreuzungsbereich Mozartstraße/Beethovenstraße fort, wo er erneut mit einer Mauer kollidierte. Der Zusammenstoß erfolgte diesmal frontal, wodurch der Airbag ausgelöst wurde und Betriebsstoffe ausliefen.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und verständigte telefonisch einige Familienmitglieder, die vor Ort kamen und warteten, bis die Polizei dann kam.

Den Unfallverursacher fand die Polizei kurze Zeit später zu Hause. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 0,62 Promille.

Es folgten eine Blutentnahme sowie der vorläufige Entzug des Fahrerlaubnis. Ob der 79-Jährige durch den Aufprall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde anschließend durch die Feuerwehr gereinigt.

An beiden Mauern entstand ein Schaden. Inklusive dem verunfallten Pkw beläuft sich dieser auf ungefähr 6000 Euro. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige in 2 Fällen entgegen.