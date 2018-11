Heidelberg. (pol/mare) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro ist Einbrechern in die Hände gefallen. Sie stahlen die Wertsachen bei zwei Wohnungseinbrüchen.

Über das vergangene Wochenende stieg ein Einbrecher vermutlich über ein offen stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung im Frühlingsweg im Stadtteil Pfaffengrund ein und erbeutete dabei Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die 52-jährige Bewohnerin hatte am Sonntag Spuren auf der Fensterbank entdeckt, diesen aber zunächst keine Bedeutung zugemessen. Am Nachmittag entdeckte sie dann den Diebstahl des Schmucks sowie eines Sparbuches.

Im Stadtteil Handschuhsheim nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner aus und brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag in ein Einfamilienhaus in der Johann-Fischer-Straße ein. Nach den bisherigen Ermittlungen warfen der oder die Täter eine auf der Rückseite gelegene Wintergartentür mit einem Stein ei und gelangten so ins Hausinnere. Dort wurden sämtliche Schränke und Schubladen im Erd- und Obergeschoss durchwühlt und Goldschmuck im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro gestohlen.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen, Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.