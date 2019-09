Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in mehrere Schiffscontainer der Heidelbeach in der Tiergartenstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Container werden als Büro und Lagerraum genutzt. Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor und verursachten entsprechend großen Sachschaden. Was gestohlen wurde und wie hoch der Diebstahlsschaden ist, konnte bislang nicht geklärt und beziffert werden.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Einbruchs und oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese können sich bei Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/45690 melden.