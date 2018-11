Heidelberg. (pol/van) Bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr ist es auf der Bundesstraße B535 zwischen der Ausfahrt Heidelberg/Speyerer Straße und Ausfahrt L598/Sandhäuser Straße zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen.

Ein 27-jähriger Jeep-Fahrer war auf der B535 in Richtung Boxberg/Emmertsgrund gefahren, als er an einem Stauende aus unbekannter Ursache nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Der Fahrer kam nach rechts ab, fuhr in den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug, woraufhin es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste mithilfe der Feuerwehr aus dem Jeep befreit werden. Durch den Unfall erlitt er leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die B535 musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam im gesamten Bereich durch den Rückstau zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr, die nach Angaben der Beamten bis nach 9 Uhr andauerten.