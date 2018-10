Heidelberg-Rohrbach. (pol/mün) In der Nacht zu Donnerstag sind drei Unbekannte in die Gaststätte "Fandango" im Heidelberger Stadtteil Rohrbach eingebrochen. Eine aufmerksame Anwohnerin alarmierte gegen 2.45 Uhr die Polizei in die Herrenwiesenstraße - doch die Fahndung blieb erfolglos.

Die Einbrecher hatten eine Scheibe der Gaststätte an der Gasse "Saulauf" eingeschlagen. Zudem wurden die Eingangstür zertrümmert und schließlich die Spielautomaten im Lokal aufgebrochen. Ob die Diebe Beute machten und in welcher Höhe, das ist noch unklar.

Die Anwohnerin sah dann, dass sich die Einbrecher über den "Saulauf" Richtung Rohrbacher Rathaus davon machten. Die Polizeifahndung rund um den Tatort war aber nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise (Rufnummer 06221/34180), denn die Zeugin konnte eine Täterbeschreibung abgeben.

Ein Täter soll eine Jeans sowie einen grauen Kapuzenpullover, der zweite eine schwarze Lederjacke und blaue Chucks-Schuhe getragen haben. Der dritte Einbrecher sei zwischen 20 und 25 Jahren alt, 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur; er habe eine rote Daunenjacke oder einen roten Pullover getragen.