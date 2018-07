Heidelberg. (pol/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in zwei Fällen unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben, in einem Fall in nicht geringer Menge, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr von der Polizei an einer S-Bahn-Haltestelle auf dem Vorplatz des Heidelberger Hauptbahnhofs kontrolliert. Dabei hatte er unter anderem über 100 Gramm Marihuana und 50 Gramm Haschisch bei sich. Zudem fanden die Polizisten über 1000 Euro in "dealertypischer Stückelung", wie es in der Mitteilung heißt.

Bereits Ende Februar waren im Zimmer des Beschuldigten in einer Asylbewerberunterkunft in Eppelheim rund 63 Gramm Marihuana gefunden worden.

Das Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Freitagnachmittag Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führte dann am vergangenen Freitag gemeinsam mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte schwerpunktmäßige Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen am Hauptbahnhof, am Willy-Brandt-Platz und den angrenzenden Gleisanlagen durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag unter anderem in der Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie in der Überwachung des Hauptbahnhofs und des Vorplatzes hinsichtlich "aggressiv bettelnder Personen", wie es heißt.

Von 16 Uhr bis 21 Uhr haben die eingesetzten Beamten 56 Personen überprüft. "Hierbei wurden eine Straftat und drei Aufenthaltsermittlungen festgestellt", schreibt die Polizei. Weiterhin konnten zwei Personen festgenommen werden, die im polizeilichen Fahndungssystem gesucht worden sind.