Heidelberg. (pol/mare) Betrunkene E-Scooter-Fahrer, Polizeiauto-Beschmierer, Schlägerei: Die Beamten in Heidelberg hatten am Wochenende eine Menge zu tun. Ein Überblick über den Polizeibericht in der Stadt am Neckar.

> E-Scooter-Kontrollen: Betrunken waren E-Scooter-Fahrer unterwegs. Die Folge: Ihre Auto(!)-Führerscheine sind nun weg. Mehr hier.

> "ACAB"-Schmierer: Ein 16-Jähriger beschmierte ein Polizeiauto mit dem Schriftzug "ACAB". Dumm für ihn: Die Beamten kamen just zum Wagen zurück und erwischten den Teenager in Aktion. Mehr hier.

> Mann zusammengeschlagen: Ein Streit im Emmertsgrund eskaliert. Und zwar derart, dass ein Mann schwer verletzt ins Krankenhaus muss. Mehr hier.

> Drogen am Steuer: Eine 27-Jährige hinterlässt mit ihrem Auto eine Spur der Verwüstung auf dem Königstuhl. Und meldet sich später bei der Polizei selbst vom Hauptbahnhof aus. Mehr hier.

> Trickdiebinnen gesucht: Zwei Frauen wollen einen Senior abzocken. Und zwar per Zetteltrick. Die Polizei veröffentlicht die Beschreibung. Mehr hier.