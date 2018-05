Heidelberg. Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag (15. Juli), 19.45 Uhr und Montag (16. Juli), 6.30 Uhr in ein Gebäude in der Friedrich-Ebert-Anlage ein. Sie kletterten zunächst auf einen Balkon, schlugen eine Türe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten des 4-stöckigen Gebäudes. Sämtliche Türen, Schränke und sonstige Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchstöbert und laut Polizei wurden Bargeld, ein Beamter sowie ein Laptop gestohlen.Über ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss verließen die Einbrecher das Anwesen.

Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Schaden circa 3.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 99-1700 in Verbindung zu setzen. (pol)