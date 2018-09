Heidelberg: Für helle Aufregung sorgte ein Vorfall am Montagmittag, 12. November, im Einkaufsmarkt "Famila-Center" in der Hertzstraße im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd. Dabei soll gegen 12 Uhr ein 46-jähriger Mann mit einem Messer auf eine 38-jährige Frau losgegangen sein. Während sich Passanten in die Auseinandersetzung einmischten, konnte die 38-Jährige in einen angrenzenden Tabakladen flüchten, so die Polizei.

Der Mann flüchtete daraufhin in das Parkhaus des Einkaufsmarktes, schüttelte einen Verfolger mit dem Einsatz von Pfefferspray ab und fuhr davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 48-Jährigen blieb bislang ohne Ergebnis.

Die Heidelberger Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Da die Hintergründe und der Ablauf der Tat bislang noch unklar sind, werden Zeugen des Vorfalls, sowie die Personen, die der 38-Jährigen zu Hilfe gekommen sind gebeten, sich mit der Heidelberger Kriminalpolizei unter Telefon 06221/99-2421 oder dem Polizeirevier HD-Süd, Telefon 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen. (pol)