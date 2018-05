Heidelberg. (pol/rl) Eine Kontrollstelle im Bereich der "Schwetzinger Terrasse" errichtete die Heidelberger Polizei am Dienstagmorgen. Zwischen 5.45 und 9.15 Uhr kontrollierten die Beamten hier 117 Personen, die Fahrzeugen unterwegs waren. Außerdem wurden Verkehrsteilnehmer aus dem näheren Umfeld von Streifenwagen zur Kontrollstelle gelotst.

Bei der Aktion wurden Fahrerlaubnisse, Personalien und Personaldokumente durch elektronische Prüfgeräte vor Ort überprüft. Bei den Personenkontrollen gab es laut Polizeibericht fast keine Hinweise auf Straftaten.

Nur in einem Fall klickten die Handschellen: Bei einem 26-Jährigen stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main wegen Betruges gesucht wurde. Der 26-Jährige wurde verhaftet und kam noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt.