Eberbach. (pol/mare) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits in der Zeit von Dienstag, 14. August, 10 Uhr, bis Freitag, 17. August, 12 Uhr, in der Backgasse ereignet hat. Das teilen die Beamten am Mittwoch mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die rückwärtige Sandsteintreppe einer evangelischen Kirche und machte sich im Anschluss einfach aus dem Staub, obwohl die Treppe erheblich beschädigt worden war. Aufgrund der Lackantragungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Verursacher einen blauen Pkw fuhr.

Dieser müsste auf der Beifahrerseite bis hoch zum Außenspiegel beschädigt sein. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100 zu melden.