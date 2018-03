Walldürn. (pol/gun) Die Polizei hat mithilfe der DNA-Analyse gleich drei Straftaten in Walldürn aus dem vergangenen Jahr aufgeklärt. Es handelt sich mutmaßlich um denselben Täter, der zwei Autos beschädigt und eine Frau mit Pfefferspray angegriffen hatte. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Ende Februar hatte ein zunächst Unbekannter an zwei parkenden Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheinwerfer beschädigt. An beiden Tatorten verletzte er sich und hinterließ Blutspuren, die später von den Beamten entdeckt und gesichert wurden.

Am 31. März wurde eine 46-jährige Frau in Walldürn mit Pfefferspray attackiert. Aufgrund ihrer lautstarken Gegenwehr ergriff der Täter die Flucht, ließ sein Pfefferspray aber am Tatort zurück. Auch daran konnten Spezialisten des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim DNA-Material finden.

Der Abgleich dieser Spuren mit der DNA-Analysedatei beim Bundeskriminalamt führte vor kurzem in allen drei Fällen auf die Fährte eines Mannes, gegen den nun die Staatsanwaltschaft Mosbach wegen dringenden Tatverdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung Anklage erhob.