Adelsheim. (dpa) Ein Mann ist am Bahnhof im Stadtteil Sennfeld zwischen Zug und Bahnsteig geraten und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige wollte sich nach ersten Erkenntnissen bei seinen Begleitern verabschieden, die sich im Zug befanden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei stand er wohl zu nah an der Bahnsteigkante.

Als der Zug am frühen Sonntagmorgen abfuhr, geriet der Mann demnach in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an beiden Händen sowie der Schulter zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Der genaue Hergang soll nun ermittelt werden. Hierzu sucht die Polizei Zeugen.