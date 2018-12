Osterburken. (pol/mare) Mit einem Schutzengel waren laut Polizei vier Beteiligte eines Unfalls am Sonntagabend gesegnet. Dieser hätte deutlich schlimmer für sie enden können.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Landstraße zwischen Bofsheim und Eberstadt in Höhe der Abzweigung Götzingen. Der 43-jährige VW Passat-Fahrer und seine drei Insassen waren in Richtung Eberstadt unterwegs. Das Auto kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und rutschte in den Straßengraben.

Dabei überschlug sich der Wagen mindestens einmal, bevor er zum Stehen kam. Alle vier Insassen konnten sich selbst befreien, sie wurden jedoch zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass keiner verletzt wurde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der VW Passat war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.