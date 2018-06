Osterburken. (pol/rl) Von einem "Fahrgast" geschlagen wurde der Fahrer eines Busses des Schienenersatzverkehrs der Linie 851 am Dienstagnachmittag. Gegen 13.35 Uhr stieg ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann in den Bus ein, der am Busparkplatz vor dem Bahnhof Osterburken stand. Er ging in den hinteren Teil und legte sich dort quer über alle Sitze.

Als der Busfahrer das sah, forderte er den Mann auf, sich auf einen der Plätze zu setzen. Als der Fahrgast sich weigerte, fordert ihn der Busfahrer auf, den Bus zu verlassen. Daraufhin schlug der Mann dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht.

Der Schläger soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein, schlank und etwa 1,90 Meter groß. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine ärmellose Weste und eine dunkle Hose mit weiten Hosenbeinen. Seine krausen dunklen Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.

Informationen zum Vorfall oder zum Täter bitte an den Polizeiposten Adelsheim unter Telefon 06291/64877-0.