Hardheim. (pol/mare) Ein nicht alltäglicher Wildunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Rüdental und Eichenbühl bei Hardheim ereignet. Davon berichtet die Polizei.

Der Fahrer eines Seat war in Richtung Eichenbühl unterwegs, als plötzlich ein Bussard gegen die Fahrzeugfront flog. Das Tier überlebte die Kollision und wurde verletzt an die Tierrettung übergeben. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.