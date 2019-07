Grünsfeld. (pol/dore) Die Polizei hat drei Männer nach einer spektakulären Flucht über die Autobahn 81 bei Grünsfeld festgenommen. Sie kommen nun ins Gefängnis, heißt es im Polizeibericht.

Eine Streife des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim hatte am Dienstag gegen 11 Uhr einen Fita-Fahrer vor der Rastanlage ob der Tauber West angehalten. Nachdem der Fiat auf den Rasthof geleitet und die Beamten ausgestiegen waren, um das Fahrzeug zu kontrollieren, habe der Fahrer des Fiats plötzlich Gas gegeben. Der Fiat-Fahrer fuhr zurück auf die Autobahn Richtung Heilbronn, so die Polizei.

Etwa 100 Meter nach der Ausfahrt des Rasthofes hielt der Fahrer abrupt auf der linken Fahrspur an. Alle drei Insassen des Fiats stiegen aus und flüchteten zu Fuß über die Mittelleitplanke und die stark befahrene Gegenfahrbahn in Richtung Grünsfeld.

Als die Polizeibeamten den Kleinwagen durchsuchten, fanden sie laut Polizeibericht im Kofferraum dreieinhalb Kilogramm Marihuana, abgepackt in mehreren Einzelpackungen. Nach einer großangelegten Suche mit mehreren Polizeistreifen der umliegenden Reviere und einem Polizeihubschrauber konnten die drei Männer festgenommen werden.

Die drei Männer hatten sich bei einem See nahe Grünsfeld versteckt. Der Hubschrauber konnte die Männer im Alter von 18, 23 und 29 Jahren nach einem Tipp aus der Bevölkerung finden und führte die Polizeistreifen an die Männer heran. Alle drei leisteten bei der Festnahme keinen Widerstand, berichtet die Polizei.

Da der Fiat-Fahrer wirkte, als hätte er Drogen genommen, wurde ihm zusätzlich Blut abgenommen. Einer der Mitfahrer im Fiat war bereits zuvor von der Polizei gesucht.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach erließ Haftbefehl gegen alle drei Männer. Das zuständige Amtsgericht in Tauberbischofsheim hat dann am Mittwoch entschieden, dass die drei Männer ins Gefängnis müssen, so die Polizei.