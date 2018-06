Elztal. (pol/fjm) Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag an einer Fußgängerampel an der Bundesstraße B27 im Ortsteil Neckarburken beinahe zwei Mädchen angefahren. Die beiden Kinder wollten gegen 12 Uhr gerade über die Fahrbahn gehen, weil die Fußgängerampel auf Grün geschaltet hatte, als plötzlich aus Richtung Mosbach ein dunkles Auto kam und trotz Rotlicht und der wartenden Mädchen weiterfuhr.

Laut Polizei blieben die Beiden nur unverletzt, weil eines der Mädchen die Gefahr erkannte und ihre Freundin zurückhielt. Der Autofahrer hielt trotzdem nicht an. Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Wichtig für die Polizei sind insbesondere die Insassen eines silbernen Wagens, der sich direkt hinter dem dunklen Auto befand. Das Polizeirevier Mosbach erbittet Hinweise unter Tel. 06261/8090.