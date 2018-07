Seckach. (pol/abs) Nach einem Unfall in Seckach am Sonntag musste ein 39-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Bahnhofsstraße in Richtung Adelsheim und überholte einen langsam fahrenden Wagen einer 51-Jährigen. Als das Moped gerade auf Höhe des Mercedes war, bog die Frau mit ihrem Auto plötzlich nach links ab, teilt die Polizei mit. Durch den seitlichen Zusammenstoß stürtze der Mopedfahrer und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.