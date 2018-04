Ravenstein. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag war ein Sattelzug gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße L 515 von Merchingen in Richtung Ballenberg unterwegs. Im Laufe einer langezogenen Rechtskurve überholte ein 49-jähriger VW-Golf-Fahrer den langen Laster, wobei er einen entgegenkommenden BMW übersah. Nach einem Frontalzusammenstoß der beiden Autos wurde der Golf mit dem Heck nach rechts abgewiesen. Der Auflieger des Sattelzuges schrammte an der Beifahrerseite des Autos entlang und riss diese auf. Der Lastwagen fuhr weiter ohne anzuhalten.

Verletzt wurde niemand. Der Sattelzug soll aus einer grünen Zugmaschine mit einem grauen Auflieger bestehen und soll ein dänisches Kennzeichen haben. Der Sachschaden an den Autos wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den gesuchten Sattelzug-Fahrer und das Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040.