Ravenstein. (pol/RNZ) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 21.45 Uhr auf der Autobahn A 81 auf Gemarkung Ravenstein. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Volvo die Autobahn in Richtung Boxberg. Beim Wechsel des Fahrstreifens von der linken auf die rechte Spur geriet der Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Autobahn ab. Das Auto kam erst nach rund 80 Meter im Wald an einem Baum zum Stillstand. Der eingeklemmte Fahrer, der sich allein im Auto befand, musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 29-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der bis etwa 0.30 Uhr gesperrt werden.