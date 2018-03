Buchen. (pol/tra) Am Donnerstag zogen rund 60 Flüchtlinge in die Interimsunterkunft des Kreises „Am Ring“ ein. Nach Redaktionsschluss kam es in der neuen Unterkunft am Tag des Einzugs zu seinem tätlichen Streit zwischen zwei jungen Männern. Es handelte sich, so die Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn, dabei um einen Syrer und einen Iraker.

Die Polizei wurde gegen 17.30 Uhr verständigt, da es zu Handgreiflichkeiten kam, bei denen ein 24-Jähriger einem 25-Jährigen ins Gesicht schlug und ihn verletzte. Der Jüngere wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, wo er bis zum Morgen bleiben musste.

Der 24-Jährige wird nun, so Polizeipressesprecherin Yvonne Schmierer, in eine andere Unterkunft verlegt. Die Hintergründe des Streits seien der Polizei aufgrund sprachlicher Barrieren nicht bekannt. Die weiteren Flüchtlinge, die am Donnerstag in die Leichtbauhallen „Am Ring“ einzogen, waren an diesem Streit nicht beteiligt.