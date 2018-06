Weinheim. (pol/fjm) Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro haben Einbrecher am Montagnachmittag zwischen 14 und 17.15 Uhr in einem Haus in der Nordstraße gestohlen.

Die unbekannten Täter hatten die Wohnungstür im dritten Stock aufgebrochen und durchsuchten in den Räumen Schränke und Behältnisse. Nach ihrem Beutezug entkamen sie unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/10030, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel. 0621/174-4444, zu melden.