Ladenburg. (pol/gun) Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 75-Jährige auf der L 597 in Richtung Schriesheim, als sie um kurz nach 16 Uhr an der roten Ampel in Höhe der Weinheimer Straße anhielt.

Eine nachfolgende 50-jährige VW-Fahrerin bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf den Toyota auf. Die Seniorin und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, benötigten aber keine medizinische Versorgung vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Blechschaden auf rund 10.000 Euro.