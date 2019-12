Hirschberg. (pol/mare) Die Polizei setzt in der Adventszeit verstärkt auf Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr. So wurden am Montag am Kreisel der Landesstraße L541/Autobahn A5 etliche Autofahrer überprüft. Das Ergebnis: Kein Alkohol, aber viermal Drogen waren im Spiel, wie die Beamten mitteilen.

Zwischen 13 und 18 Uhr hatten die Polizisten am Kreisel Stellung bezogen. Aber kein Autofahrer, der überprüft wurde, wies Alkoholwerte über dem gesetzlichen Grenzwert aus.

Dafür standen aber vier Fahrer unter Drogeneinfluss: Ein 28-Jähriger wurde positiv auf Kokain getestet. Der Fahrer räumte ein, am Wochenende zuvor Kokain konsumiert zu haben. Bei einem 27 Jahre alten Fahrer fanden die Beamten in der Jackentasche eine Dose mit Heroin und entsprechendem Besteck. Bei einem 39-jährigen Fahrer verlief der Drogentest positiv auf Amphetamin.

Allen Fahrern wurden auf dem Revier Blutproben entnommen, sie durften nicht mehr weiterfahren. Alle beanstandeten Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.