Hockenheim. (pol/sbl) Ein 32-jähriger Pilot musste gestern Abend gegen 19.10 Uhr sein einmotoriges Ultraleichtflugzeug im Feldgebiet Ketschau bei Hockenheim notlanden. Er war am Nachmittag in Koblenz gestartet und auf dem Weg nach Hockenheim zum Flugplatz Herrenteich. Wenige Minuten vor der Ankunft streikte plötzlich der Motor, so die Polizei. Der Pilot sah sich gezwungen, eine kontrollierte Not-/Außenlandung auf einem Feld durchzuführen.

Der Pilot und seine 26-jährige Flugbegleitung blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand kein Sachschaden. Ob das Feld irgendwelche Schäden davongetragen hat, wird durch die Eigentümer geprüft. Das Flugzeug konnte durch die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Hockenheim und Mitgliedern des nahegelegenen Segelflugclubs auf den nächsten Feldweg geschoben werden. Von dort wurde es zum Flugplatz Herrenteich abgeschleppt. Ursache für den Motorausfall dürfte eine defekte Tankanzeige gewesen sein.