Von Britta Schultejans

Jussi Adler-Olsen ist politisch, keine Frage. Die Bücher des Dänen über den kauzigen Ermittler Carl Mørck und das Sonderdezernat Q greifen immer wieder gesellschaftspolitische Phänomene und Missverhältnisse auf. So politisch wie in seinem neuen Buch aber war das Sonderdezernat Q noch nie: In «Opfer 2117», das es - wie für Adler-Olsen (69) üblich - wieder aus dem Stand an die Spitze der Bestseller-Liste schaffte, geht es um Flüchtlinge, die im Mittelmeer sterben, um Terror in Berlin und einen jungen Mann, der sich in der Abgeschiedenheit seines Zimmers und in der virtuellen Welt eines Ballerspiels in blutigen Rachefantasien verliert.

Jussi Adler-Olsen: Opfer 2117, dtv München, 585 Seiten, ISBN 978 3423282109. Foto: ​dtv München/dpa