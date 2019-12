Von Axel Knönagel

Berlin (dpa) – Zu einem gelungenen Weihnachtsfest gehört auch ein guter Krimi. Das ist eine bewährte Tradition in Großbritannien. Auch P.D. James (1920–2014), eine der bedeutendsten Autorinnen britischer Kriminalliteratur, beteiligte sich an dieser Tradition. Unter dem Titel «Der Mistelzweig-Mord» sind nun mehrere ihrer Geschichten in einem kleinen Buch zusammengefasst worden. Das Besondere dabei: Drei der vier Erzählungen sind hier erstmals in deutscher Übersetzung zu finden.