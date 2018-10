Comeback

Culture Club: Boy George auf Gute-Laune-Mission

In den 80er Jahren eroberten Culture Club die Hitparaden mit «Do You Really Want To Hurt Me?» und «Karma Chamaleon», bevor die Band sich auflöste. Mit «Life» kehren Boy George und Co. jetzt zu alter Form zurück und liefern ein Album voller Leichtigkeit und guter Laune.