Das ist für die Menschen sehr anstrengend und einige beklagen sich. Sie dürfen zum Beispiel auch nicht einkaufen gehen. Doch das Essen, das die Regierung ihnen liefert, reiche nicht, sagen manche. Zudem werden die Menschen nur schlecht versorgt, wenn sie zum Beispiel zum Arzt müssten.

Trotzdem stecken sich in Shanghai und auch in anderen Städten in China viele Menschen an. Das liegt auch daran, dass der von China entwickelte Impfstoff nicht so wirksam ist wie Impfstoffe aus anderen Ländern. Außerdem sind in China noch eine Menge ältere Menschen nicht vollständig geimpft, obwohl sie durch das Virus besonders gefährdet sind.