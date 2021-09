Das Land Großbritannien steckt in einer Krise. Wir erklären, was dort los ist und wie die Regierung helfen möchte.

Was passiert in Großbritannien gerade?

Einige Dinge sind in dem Land schwieriger zu bekommen als sonst, Lebensmittel und Sprit fürs Auto etwa. Das macht viele Menschen nervös. Die Leute befürchten, dass Sprit und Essen bald noch knapper werden. Also tanken sie, obwohl ihr Tank noch gar nicht leer ist oder kaufen Lebensmittel auf Vorrat. Das macht das Problem noch größer: Weil viele Leute bestimmte Dinge wollen, werden sie noch knapper.

Wie ist diese Lage entstanden?

"Alles, was wir in Großbritannien haben, kommt auf der Ladefläche eines Lkws zu uns", sagt ein Fachmann. Doch in dem Land fehlen Lastwagen-Fahrer. Das hat mehrere Gründe: Wegen Corona etwa wurden eine Zeit lang Fahrstunden abgesagt. Es konnten also keine neuen Lastwagen-Fahrer ihren Führerschein machen.

Welche Gründe gibt es noch?

Eine Menge Lastwagen-Fahrer in Großbritannien kam bisher aus anderen Ländern, vor allem aus Osteuropa. Viele dieser Menschen haben Großbritannien aber vor Kurzem verlassen. Besonders als die Einschränkungen in der Corona-Krise sehr hart waren, reisten sie in ihre Heimatländer. Nun kommen viele davon nicht mehr so gut zurück ins Land, selbst wenn sie wollen. Denn seit einiger Zeit gibt es in Großbritannien andere Regeln zum Leben und Arbeiten. Vorher hatte die EU viele Regeln festgelegt. Die EU ist eine Gemeinschaft von vielen europäischen Ländern. Eine Regel war: Innerhalb der Mitgliedsländer darf man leben und arbeiten, wo man möchte. Doch Großbritannien wollte nicht mehr in der EU sein und trat aus. Die Regeln gelten dort also nicht mehr. Es ist deshalb schwieriger für Menschen aus der EU, nach Großbritannien zu reisen, um dort zu leben und zu arbeiten.

Und jetzt?

Lastwagen-Fahrer und Menschen mit bestimmten anderen Berufen sollen ein Visum beantragen können. Das ist eine Erlaubnis, mit der sie in Großbritannien leben und arbeiten dürfen. Aber: Ein solches Visum soll nur ein paar Monate lang gültig sein. Manche Menschen bezweifeln deshalb, dass viele Lastwagen-Fahrer darauf überhaupt Lust haben.