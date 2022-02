Ungewöhnlich ist aber: Die Knochen der Saurier wurden direkt nebeneinander gefunden und zwar im heutigen Thüringer Wald bei Tambach. Deshalb werden sie "Tambacher Liebespaar" genannt.

Eine Nachbildung davon ist ab Sonntag auf dem Schloss Friedenstein in Thüringen zu sehen. Dort werden auch weitere Skelette von Sauriern ausgestellt, die in Thüringen gefunden wurden. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie die Dinos lebten: Was sie fraßen, wie sie sich bewegten und wie groß sie wurden. Außerdem sollen die neusten Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Denn ab Sommer wird dort in den Steinbrüchen wieder nach Saurierknochen gegraben.