Ein bestimmtes Gesetz dazu gilt aber in wenigen Tagen nicht mehr. Deshalb haben Politikerinnen und Politiker im Bundestag eine wichtige Entscheidung getroffen, wie es mit den Corona-Regeln weitergehen soll. Auch danach sollen in einer Notlage noch sehr strenge Regeln eingeführt werden können. Dann dürften Leute zum Beispiel nur an ihren Arbeitsplatz gehen, wenn sie entweder geimpft sind, wieder gesund oder getestet. Das wird 3G genannt. In anderen Bereichen reicht ein Test allein nicht aus.

Schulen hingegen sollen künftig nicht mehr komplett geschlossen werden. Im Bundestag stimmte die Mehrheit der Politiker am Donnerstag für die neuen Regeln. Vertreter der Bundesländer müssen aber auch noch zustimmen. Es wird also auch in nächster Zeit weiter über Corona-Regeln verhandelt.