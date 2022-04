Jetzt hat er auch die Junior-Uni in der Stadt Wuppertal besucht. Das ist eine Einrichtung, an der Kinder und Jugendliche Kurse machen und forschen können. Hendrik Wüst will das unterstützen. Dort konnten ihm die Kinder jede Menge neugierige Fragen stellen.

So fragte ihn etwa die zehnjährige Zoe: "Wie wollen Sie den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen?" Hendrik Wüst antwortete: "Wir haben genug Plätze in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass wir das gemeinsam gut hinkriegen." Der Regierungschef bat auch darum, nett zu den geflüchteten Kindern aus der Ukraine zu sein.