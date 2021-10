Hans-Dieter Hormann in seinem Clown-Museum. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Inzwischen ist Hans-Dieter Hormann lange erwachsen, gesammelt hat er immer weiter. Es wurden dann so viele dieser Spaßmacher-Figuren, dass er sogar ein Clown-Museum in der Stadt Leipzig aufmachen konnte. "Es gibt nichts, was es hier nicht gibt", sagt er. Sogar den Schminkkasten eines weltberühmten Clowns besitzt er.

Aber selbst im Museum hat nicht die ganze Sammlung Platz gefunden. So einige Clowns stehen auch in seiner Wohnung. Damit es nicht zu viel wird, hat er mit seiner Frau aber eine Regel vereinbart: Zwei Räume bleiben frei von Clowns.