Supermärkte bieten eine große Auswahl an Lebensmitteln. Online ist das noch nicht so. Foto: Arne Dedert/dpa

In unseren Nachbarländern wie etwa Frankreich ist das anders. Dort kaufen deutlich mehr Menschen auch Lebensmittel online ein. Experten erklären: In Deutschland gibt es sehr viele Supermärkte. Man kann sie in der Regel gut zu Fuß erreichen. Ein anderer wichtiger Grund ist: Die meisten Supermärke hier bieten online keine große Auswahl an.

Ein Experte meint aber: Wenn das Angebot größer wird, werden viele Menschen auch ihre Wochenend-Einkäufe online erledigen. In großen Städten sind Lieferdienste schon jetzt gefragt.