Sie streift durch ein Feld, wirft Konfetti in die Kamera und rockt die Bühne. So zeigt sich Sängerin Lena Meyer-Landrut in drei Videos, die sie vor kurzem über Instagram veröffentlichte. Sie alle enden mit dem Datum 21.05.2021 und den Worten Lena und Optimistic. Optimistic ist englisch und bedeutet optimistisch, also mit dem Besten rechnen.