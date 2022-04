Mittlerweile lebt sie in Karlsruhe in Baden-Württemberg. Dort gibt es ein Zentrum für Medienkunst, das ihr und anderen Geflüchteten ein Stipendium gegeben hat. Stipendium bedeutet, dass man für eine bestimmte Zeit unterstützt wird. Dann kann man zum Beispiel arbeiten oder studieren, ohne sich Sorgen um Geld machen zu müssen. Tatiana Kochubinska bekommt für ein halbes Jahr 1000 Euro, eine Unterkunft und einen Raum zum Arbeiten.

Ähnliche Hilfen gibt es auch an anderen Orten in Deutschland. Die Idee ist, dass man weiter an seiner Kunst arbeiten kann, auch wenn man in der Ukraine alles zurücklassen musste.