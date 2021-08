Diese Drucker können ganze Gegenstände herstellen, weil sie mit anderen Materialien als Tinte drucken: Kunststoff zum Beispiel oder inzwischen sogar Beton. Das ist noch eine neue Technik, an der viel geforscht wird. Ein Haus aus dem Drucker ist also noch eine Ausnahme.

Der Vorteil ist: Die 3D-Drucker arbeiten sehr schnell. Der Rohbau eines Hauses kann so in wenigen Tagen entstehen.

Manche Fachleute meinen, die neue Technik könnte in der Zukunft zum Beispiel auch helfen, wenn Menschen schnell ein Haus brauchen. Das könnte etwa sein, weil Gebäude bei einer Flut zerstört wurden. Fachleute gehen davon aus, dass die Technik in fünf bis zehn Jahren so weit ist, dass sie an vielen Orten verwendet werden könnte.