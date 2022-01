Einmal über alles reden: Das hatten sich Politikerinnen und Politiker am Mittwoch im Bundestag vorgenommen. Dort befragten sie nämlich die Regierung. Ein bestimmtes Thema für solche Befragungen gibt es nicht. Es war eher so, dass die Abgeordneten im Bundestag dem Kanzler Olaf Scholz zu vielen unterschiedlichen Dingen Fragen stellten. Olaf Scholz regiert seit fünf Wochen in Deutschland.