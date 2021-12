Pfeile auf eine Zielscheibe werfen: Darum geht es bei dem Spiel Darts. Manche Leute machen das ab und zu daheim im Hobbykeller. Andere Leute betreiben Darts als Profi-Sport. Die besten Spielerinnen und Spieler der Welt treten gerade bei einer Weltmeisterschaft an. Sie findet in London in Großbritannien statt.