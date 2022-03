Fachleute kamen, um sich um das Problem zu kümmern. Sie bohrten Löcher in großen Felsblock und füllten diese mit Sprengstoff. Am Freitag dann war es so weit: Die Fachleute sprengten den Felsen weg. Ein anderer Felsblock in der Nähe wurde gleich mit zerstört. Er hätte sich sonst durch die Explosion vielleicht gelockert.

Die Sprengung lief wie geplant, vom Brocken blieb nur noch Geröll übrig. Nun soll die Straße schnell wieder geöffnet werden, auf der sonst jeden Tag Tausende von Autos und Lastwagen fahren. Die Züge sollen ab Sonntag wieder auf der Strecke durchs Höllental rollen.