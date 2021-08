Am Mittwochabend hatte seine Mannschaft ein wichtiges Spiel. Es ging um den europäischen Supercup. In diesem Spiel treten die Sieger zweier Wettbewerbe gegeneinander an: der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) und der Europa League.

Kepa saß die meiste Zeit auf der Ersatzbank. Eigentlich werden Torhüter nur sehr selten eingewechselt. Doch beim Elfmeterschießen wollte der deutsche Trainer Thomas Tuchel Kepa unbedingt im Tor haben. "Es ist bewiesen, dass Kepa in dieser Disziplin besser ist."

Tatsächlich hielt Kepa zwei Elfmeter und Chelsea gewann. "Wir mussten das machen, was für das Team am besten ist", sagte Thomas Tuchel. "Ich bin froh, dass es funktioniert hat."