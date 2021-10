Was in der Schule unterrichtet wird, bestimmen nicht nur die Lehrer und Lehrerinnen. Dafür gibt es Lehrpläne in den Bundesländern. Darin steht, welche Dinge zu welchem Zeitpunkt gemacht werden. Der Plan soll helfen, dass Kinder im gleichen Alter auch ungefähr das gleiche Wissen haben. Dabei soll es egal sein, ob sie in der einen Stadt zur Schule gehen oder in einer anderen.