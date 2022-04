Seit 40 Jahren trudeln dort vor Ostern Briefe von Kindern an den Osterhasen ein.

Die meisten Briefe an den Osterhasen kommen von Kindern aus Deutschland. Aber auch aus anderen Ländern trudelten schon Briefe in der Osterpostfiliale in Ostereistedt ein - sogar aus dem weit entfernten Land Australien.

In den Briefen schreiben die Kinder von ihren Wünschen. Manche wollen zu Ostern Schokolade haben, sagt die Leiterin der Osterpostfiliale. Andere wünschten sich ein Ende des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie.

Wenn du dem Osterhasen nächstes Jahr zu Ostern auch einen Brief schreiben möchtest, kannst du ihn an diese Adresse senden: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27494 Ostereistedt.