Was für ein Schützenfest! Davon sprechen manche Leute auch beim Fußball. Und zwar, wenn bei einem Spiel jede Menge Tore geschossen werden. So ein Schützenfest feierten gleich zwei deutsche Mannschaften in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Das ist der Wettbewerb für die besten europäischen Clubs.