Am Mittwoch hat ein Sportler beim 10-Kilometer-Lauf einen neuen Weltrekord aufgestellt. Joshua Cheptegei aus dem Land Uganda in Afrika lief die 10 000 Meter in 26 Minuten und 11 Sekunden! Damit blieb er sechs Sekunden unter dem alten Rekord, den 15 Jahre lang niemand brechen konnte.

Auch beim 5000-Meter-Lauf der Frauen gab es einen neuen Weltrekord. Letesenbet Gidey aus Äthiopien war nach gut 14 Minuten im Ziel. Das war fast fünf Sekunden schneller als die alte Bestmarke!