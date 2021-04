Häufiger Krach in der Familie oder Schwierigkeiten beim Lernen und Arbeiten zu Hause: Solche Probleme machen vielen Menschen in Deutschland gerade zu schaffen. Doch es gibt auch Bereiche, mit denen die Leute zufriedener sind als vor der Corona-Krise. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Befragt wurden Tausende Erwachsene in Deutschland.